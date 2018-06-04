محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء العصيمات في عمران يؤكدون رفد جبهات الساحل بالمال والرجال عمران - سبأ:

أكد أبناء العصيمات بمديرية حوث محافظه عمران في أمسية رمضانية عقدت برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، أهمية رفد جبهات الساحل الغربي بالمال والرجال .



وفي الأمسية التي عقدت تحت شار "الساحل عنوان صمودنا" ، أشاد المحافظ جعمان بدور أبناء العصيمات في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال وتقديمهم أغلى التضحيات دفاعا عن أمن واستقرار الوطن .



وأكد أهمية الأمسيات الرمضانية في تعزيز روابط الأخوة والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع ، وكذا مناقشة أوضاع الاجتماعية والخدمية بالمديرية و متطلباتها الأساسية .



فيما شدد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح المخلوس ومدير عام المديرية عبد الغني البروشي على أهمية حشد الطاقات لتعزيز الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال ونبذ كل الخلافات الداخلية .



بدورهم أكد أبناء المديرية استمرارهم في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال وبذلهم أغلى التضحيات في سبيل الوطن ، مشيرين إلى تجهيز كتائب من أبنائهم لرفد جبهة الساحل الغربي.



وكانت الأمسية استعرضت عدداً من المواضيع الاجتماعية والأمنية وتنمية الإيرادات الزكوية وغيرها .



حضر الأمسية قيادة السلطة المحلية ومديرا الأمن السياسي الدكتور محمد الشتوي ومكتب التعليم الفني بالمحافظة أمين الديدي وعدد من أبناء وأعيان ووجهاء العصيمات .

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ