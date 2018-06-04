[04/يونيو/2018]
عمران - سبأ:
أكد أبناء العصيمات بمديرية حوث محافظه عمران في أمسية رمضانية عقدت برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، أهمية رفد جبهات الساحل الغربي بالمال والرجال .
وفي الأمسية التي عقدت تحت شار "الساحل عنوان صمودنا" ، أشاد المحافظ جعمان بدور أبناء العصيمات في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال وتقديمهم أغلى التضحيات دفاعا عن أمن واستقرار الوطن .
وأكد أهمية الأمسيات الرمضانية في تعزيز روابط الأخوة والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع ، وكذا مناقشة أوضاع الاجتماعية والخدمية بالمديرية و متطلباتها الأساسية .
فيما شدد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح المخلوس ومدير عام المديرية عبد الغني البروشي على أهمية حشد الطاقات لتعزيز الصمود ورفد الجبهات بالمال والرجال ونبذ كل الخلافات الداخلية .
بدورهم أكد أبناء المديرية استمرارهم في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال وبذلهم أغلى التضحيات في سبيل الوطن ، مشيرين إلى تجهيز كتائب من أبنائهم لرفد جبهة الساحل الغربي.
وكانت الأمسية استعرضت عدداً من المواضيع الاجتماعية والأمنية وتنمية الإيرادات الزكوية وغيرها .
حضر الأمسية قيادة السلطة المحلية ومديرا الأمن السياسي الدكتور محمد الشتوي ومكتب التعليم الفني بالمحافظة أمين الديدي وعدد من أبناء وأعيان ووجهاء العصيمات .
سبأ