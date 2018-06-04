محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة المياه يتفقد سير العمل بالحملة البيئية لمكافحة الكوليرا صنعاء - سبأ:

تفقد وكيل وزارة المياه والبيئة عبدالله الهادي اليوم، سير العمل الميداني في الحملة البيئية لمكافحة الكوليرا التي تنفذها وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وأمانة العاصمة .



تستهدف الحملة التي تستمر حتى العاشر من يونيو الجاري ست مديريات بأمانة العاصمة كمرحلة أولى تشمل بني الحارث، الثورة، معين، السبعين، الوحدة والتحرير .



واطلع الوكيل الهادي على مستوى أداء فرق الرش الموزعة على المواقع المستهدفة في المستنقعات ومواقع تجمع القمامة.



وقدم مدير الحملة ماجد الرفاعي لوكيل الوزارة شرحا عن سير الحملة .. مشيرا إلى أنه تم خلال السبعة الأيام المنصرمة من الحملة استهداف قرابة 160 مستنقع و730 موقع لأماكن تجمع القمامة ورشها بمادة الكلور والرش الرذاذي وكذا رش ضبابي وذلك في مديريات بني الحارث والثورة ومعين والسبعين .



ولفت الرفاعي إلى أن المواقع المستهدفة ضمن الحملة تصل إلى ألف و 383 منها ألف و200 موقع لأماكن تجمع القمامة و183 أماكن المستنقعات، ينفذها 204 أشخاص بواقع 34 شخص في كل مديرية منهم 24 فرق رش و10 يعملون ضمن فرق التوعية الإعلامية على مستوى كل مديرية.



وأشاد وكيل وزارة المياه والبيئة بجهود فرق الرش الميدانية .. حاثا كافة الفرق على بذل مزيد من الجهود وتكثيف النزول الميداني لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة .



وأشار إلى الأهمية التي تمثلها هذه الحملة في الحفاظ على البيئة العامة للمواطنين بأمانة العاصمة والإسهام في الجهود الوطنية لمكافحة وباء الكوليرا.



رافقه خلال الزيارة المسئول الفني للحملة محمد علي الإرياني.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ