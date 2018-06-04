محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية تطوير العمل بمكتب الأوقاف بالمحويت المحويت - سبأ:

ناقش اجتماع عقد اليوم بمحافظة المحويت برئاسة المحافظ فيصل أحمد حيدر سير عمل مكتب الأوقاف والإرشاد وآلية تطوير الأداء .



واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة لشؤون الأوقاف والإرشاد منير خطرا الصعوبات التى تواجه سير العمل والاحتياجات اللازمة لتحسين الأداء .



وشدد المحافظ حيدر على ضرورة الانضباط الوظيفي والإصلاح الإداري و الحفاظ على ممتلكات وحقوق الأوقاف .



وحث علی تفعيل دور الأوقاف في الإشراف على المساجد و التوعية الدينية والمجتمعية بأهداف العدوان و مخططاته .



فيما تطرق مدير مكتب الأوقاف بالمحافظة علي الفضيل إلى خطة المكتب للفترة القادمة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات بالاستفادة من ممتلكات الوقف وتوظيفها بما يعود بالنفع على المساجد ، بالإضافة إلى تفعيل الجانب التوعوي للخطباء والمرشدين.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ