محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأرصاد : استمرار حالة عدم استقرار الأجواء و هطول مزيد من الأمطار صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة .



وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها ، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار المتفرقة والمتفاوتة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية بخاصة الجنوبية الغربية منها .



وحسب المركز قد تشمل الأمطار أجزاءً من السواحل الشرقية .



ودعا المركز الموطنين وسائقي المركبات في تلك المناطق إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية ، و عدم التواجد في الشعاب والوديان بسبب التدفق المفاجئ للسيول .



وحذر المركز سائقي المركبات من انخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار في الطرقات والمنحدرات الجبلية .



وأشار المركز إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة أمس على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية بخاصة محافظات إب ، تعز ولحج .

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ