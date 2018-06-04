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آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 04:23:36م
تطهير عدد من المواقع وقتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية واسعة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة انتهت بتطهير عدد من المواقع وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال الـ 24 ساعة الماضية .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
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  اقتصاد
تراجع أسعار النفط
[04/يونيو/2018]
سنغافورة – سبأ:
تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة اليوم نتيجة تأثر السوق سلبا بارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي وتوقعات بزيادة إمدادات دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا ليصل إلى 45ر76 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثلاثة سنتات ليبلغ 78 ر65 دولار للبرميل.

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر الأمريكية أضافت منصتي حفر نفطيتين في شهر يونيو الماضي، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

سبأ
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