اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار النفط سنغافورة – سبأ:

تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة اليوم نتيجة تأثر السوق سلبا بارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي وتوقعات بزيادة إمدادات دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).



وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا ليصل إلى 45ر76 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثلاثة سنتات ليبلغ 78 ر65 دولار للبرميل.



وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الحفر الأمريكية أضافت منصتي حفر نفطيتين في شهر يونيو الماضي، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ