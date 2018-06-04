عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طاقم محطة الفضاء الدولية يعود إلى الأرض قازاخستان- سبأ:

عاد ثلاثة رواد من طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الأرض الأحد بعد مُهمة استغرقت 168 يوما في الفضاء.



وهبط أنطون شكابلروف من وكالة الفضاء الروسية (روس كوزموس) ونوريشيجي كاناي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وسكوت تينجل من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) بالقرب من بلدة نائية في قازاخستان اليوم بحسب سكاي نيوز.



وأثناء وجودهم في الفضاء، درس طاقم البعثة رقم 55 إلى محطة الفضاء الدولية تأثيرات الجاذبية المتناهية الصغر على نخاع العظام وأجروا أبحاثا على نمو النبات في الفضاء.

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ