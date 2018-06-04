تطهير عدد من المواقع وقتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية واسعة

محافظات ـ سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة انتهت بتطهير عدد من المواقع وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال الـ 24 ساعة الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة في منطقة الطائف جنوب الدريهمي بالساحل الغربي وتمكنوا من تطهيرها بالكامل من مرتزقة العدوان وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم .



وأعطب الجيش واللجان آلية وسيارة للمرتزقة ومصرع خمسة منهم و أسر آخرين في عملية هجومية على مواقعهم شرق الجاح بالساحل الغربي.



وأكد المصدر مصرع 30 مرتزقاً بينهم خمسة قياديين هم : يوسف بن محضار الداوودي الحدي اليافعي أركان الكتيبة الأولى في اللواء الخامس عمالقة ، و مانع قرادي عمر الحميدي الصبيحي ، و ضيف الله المحمودي ، و ناصر علي الاحمدي ، و سعيد أحمد كليب الحقيسي في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي .



وأعلن المصدر مصرع 73 جندياً سعودياً وإصابة 22 آخرين في عمليات عسكرية خلال شهر مايو المنصرم في جبهات الحدود بـ جيزان ونجران وعسير .



وأشار إلى انكسار زحف واسع للجنود السعوديين والمرتزقة شرق جبل الشبكة قبالة الخوبة في جيزان في محاولة لاستعادة الجبل استمرت ساعات وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم .



وكسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل دخان ومصرع وإصابة أعداد منهم وأسر آخرين كما تم تدمير دبابة سعودية وآلية في الزحف .



وأفاد المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في منفذ الطوال بصاروخ موجة ومصرع وجرح من كانوا على متنها .



وفي نجران نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس رافقها قصف صاروخي ومدفعي و سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم . كما تم قنص جندي سعودي في الموقع نفسه .



وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم ، مبيناً أنه تم إعطاب طقم عسكري ومقتل جندي سعودي في طريق الروعة بالربوعة ، فيما تم قنص جنديين سعوديين في رقابة العيروان بالربوعة .



ولفت المصدر إلى تنفيذ عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة باتجاه التبة السوداء و التباب المجاورة بمديرية الوازعية في محافظة تعز سبقها تمشيط بمختلف الأسلحة المتوسطة و سقوط قتلى وجرحى منهم .



كما أكد المصدر تطهير عدد من المواقع المطلة على خط إمداد المرتزقة ومصرع عدد منهم في التبة الحمراء بمديرية الوازعية إثر عملية عسكرية نوعية .



و حسب المصدر سقط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر عملية عسكرية واسعة على مواقعهم في قرية العريش ومفرق الوازعية وخلف التبة السوداء و شمال الوازعية ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في عصيفرة .



وبيّن المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف مكثف للمرتزقة باتجاه القعيف بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .



و نفذت وحدة الهندسة العسكرية كميناً محكماً لمرتزقة العدوان في منطقة الحول بمديرية نهم أدى إلى قتلى وجرحى في صفوفهم .

[04/يونيو/2018]سبأ