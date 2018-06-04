ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 02:44:32م
تطهير عدد من المواقع وقتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية واسعة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة انتهت بتطهير عدد من المواقع وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال الـ 24 ساعة الماضية .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
آخر الأخبار:
الأرصاد : استمرار حالة عدم استقرار الأجواء و هطول مزيد من الأمطار
تراجع أسعار النفط
طاقم محطة الفضاء الدولية يعود إلى الأرض
العبقري الصغير يرفض تدريب ريال مدريد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تطهير عدد من المواقع وقتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية واسعة
[04/يونيو/2018]
محافظات ـ سبأ:



نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة انتهت بتطهير عدد من المواقع وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال الـ 24 ساعة الماضية .




وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية واسعة في منطقة الطائف جنوب الدريهمي بالساحل الغربي وتمكنوا من تطهيرها بالكامل من مرتزقة العدوان وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وأعطب الجيش واللجان آلية وسيارة للمرتزقة ومصرع خمسة منهم و أسر آخرين في عملية هجومية على مواقعهم شرق الجاح بالساحل الغربي.

وأكد المصدر مصرع 30 مرتزقاً بينهم خمسة قياديين هم : يوسف بن محضار الداوودي الحدي اليافعي أركان الكتيبة الأولى في اللواء الخامس عمالقة ، و مانع قرادي عمر الحميدي الصبيحي ، و ضيف الله المحمودي ، و ناصر علي الاحمدي ، و سعيد أحمد كليب الحقيسي في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي .

وأعلن المصدر مصرع 73 جندياً سعودياً وإصابة 22 آخرين في عمليات عسكرية خلال شهر مايو المنصرم في جبهات الحدود بـ جيزان ونجران وعسير .

وأشار إلى انكسار زحف واسع للجنود السعوديين والمرتزقة شرق جبل الشبكة قبالة الخوبة في جيزان في محاولة لاستعادة الجبل استمرت ساعات وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد منهم .

وكسر الجيش واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل دخان ومصرع وإصابة أعداد منهم وأسر آخرين كما تم تدمير دبابة سعودية وآلية في الزحف .

وأفاد المصدر أنه تم تدمير آلية عسكرية للمرتزقة في منفذ الطوال بصاروخ موجة ومصرع وجرح من كانوا على متنها .

وفي نجران نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي غرب موقع السديس رافقها قصف صاروخي ومدفعي و سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم . كما تم قنص جندي سعودي في الموقع نفسه .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير أدت إلى مصرع وإصابة عدد منهم ، مبيناً أنه تم إعطاب طقم عسكري ومقتل جندي سعودي في طريق الروعة بالربوعة ، فيما تم قنص جنديين سعوديين في رقابة العيروان بالربوعة .

ولفت المصدر إلى تنفيذ عملية هجومية واسعة على مواقع المرتزقة باتجاه التبة السوداء و التباب المجاورة بمديرية الوازعية في محافظة تعز سبقها تمشيط بمختلف الأسلحة المتوسطة و سقوط قتلى وجرحى منهم .

كما أكد المصدر تطهير عدد من المواقع المطلة على خط إمداد المرتزقة ومصرع عدد منهم في التبة الحمراء بمديرية الوازعية إثر عملية عسكرية نوعية .

و حسب المصدر سقط قتلى وجرحى من المرتزقة إثر عملية عسكرية واسعة على مواقعهم في قرية العريش ومفرق الوازعية وخلف التبة السوداء و شمال الوازعية ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في عصيفرة .

وبيّن المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر زحف مكثف للمرتزقة باتجاه القعيف بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

و نفذت وحدة الهندسة العسكرية كميناً محكماً لمرتزقة العدوان في منطقة الحول بمديرية نهم أدى إلى قتلى وجرحى في صفوفهم .

سبأ
  المزيد من (محلي)
الأرصاد : استمرار حالة عدم استقرار الأجواء و هطول مزيد من الأمطار
ضبط عصابتين تمارسان السرقة بالإكراه في أمانة العاصمة
أمسية رمضانية في باجل بالحديدة لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان
أمسية رمضانية في الجوف إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
العدوان الأمريكي السعودي يواصل استهداف المواطنين
غدا انطلاق حملة التوعية والنظافة الشاملة ''ابدأ'' بأمانة العاصمة
لجنة الواجبات تناقش آلية تنمية الإيرادات في مديرية حفاش بالمحويت
مصدر عسكري: تطهير عدد من المواقع الهامة في جبهة البيضاء
القبض على أحد مرتزقة العدوان بمحافظة البيضاء
ضبط أحد عملاء العدوان بمحافظة ذمار
العدوان السعودي على اليمن
العدوان الأمريكي السعودي يواصل استهداف المواطنين
[04/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن 15 غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[03/يونيو/2018]
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
[03/يونيو/2018]
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by