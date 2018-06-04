[04/يونيو/2018]
صنعاء ـ سبأ:
ألقت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة صنعاء القبض على عصابتين تتكونان من سبعة أشخاص يمارسون السرقة بالإكراه في أحياء العاصمة .
وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ـ أنه تم ضبط عصابة مكونة من أربعة أشخاص بعد بلاغات من المواطنين تفيد بتعرضهم للسرقة بالإكراه وآخرها سرقة هاتف بالقوة .
وأشار المصدر إلى أنه تم استرجاع الهاتف المسروق و إحالة الجناة لاستكمال إجراءات التحقيق .
وذكر المصدر أن رجال الأمن ضبطوا ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على أحد المواطنين في منطقة حدة بالأمانة ، و طعنه بخنجر في صدره قبل أن يسلبوه هاتفه بالقوة ، مستخدمين دراجة نارية.
وأكد المصدر إحالة الجناة لاستكمال التحقيقات ، حيث اعترفوا بممارستهم هذا النوع من الجرائم .
وثمن المصدر تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أفراد هذه العصابات ، مجدداً التأكيد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ضبط كل العابثين بالأمن والاستقرار .
سبأ