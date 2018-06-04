[04/يونيو/2018]
الحديدة ـ سبأ:
نظم أبناء مديرية باجل بمحافظة الحديدة أمسية رمضانية بعنوان " تعزيز الصمود في مواجهة العدوان واستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال " .
تطرقت الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ووكيل أمانة العاصمة لشؤون الخدمات علي السقاف ، إلى دور أبناء في تعزيز الصمود و رفد جبهات الساحل الغربي.
وأشاد المشاركون في الأمسية بما قدمه أبناء باجل ، مشيرين إلى أهمية استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال للتصدي لجحافل الغزاة و إفشال مخططاتهم الرامية لاحتلال محافظة الحديدة.
وأكدوا أهمية تعزيز الوعي في مواجهة الدعايات والحرب النفسية التي يشنها العدو بهدف إرباك المجتمع في المحافظة .
ورحب المشاركون في الأمسية بوفد محافظة ريمة الذي قدم من مختلف مديريات المحافظة للوقف إلى جانب أبناء محافظة الحديدة ومساندة الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان .
حضر الامسية مدير عام مديرية باجل عبد اللطيف المؤيد وأمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي والمكتب التنفيذي وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديرية .
سبأ