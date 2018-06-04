محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في باجل بالحديدة لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان الحديدة ـ سبأ:

نظم أبناء مديرية باجل بمحافظة الحديدة أمسية رمضانية بعنوان " تعزيز الصمود في مواجهة العدوان واستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال " .



تطرقت الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ووكيل أمانة العاصمة لشؤون الخدمات علي السقاف ، إلى دور أبناء في تعزيز الصمود و رفد جبهات الساحل الغربي.



وأشاد المشاركون في الأمسية بما قدمه أبناء باجل ، مشيرين إلى أهمية استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال للتصدي لجحافل الغزاة و إفشال مخططاتهم الرامية لاحتلال محافظة الحديدة.



وأكدوا أهمية تعزيز الوعي في مواجهة الدعايات والحرب النفسية التي يشنها العدو بهدف إرباك المجتمع في المحافظة .



ورحب المشاركون في الأمسية بوفد محافظة ريمة الذي قدم من مختلف مديريات المحافظة للوقف إلى جانب أبناء محافظة الحديدة ومساندة الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان .



حضر الامسية مدير عام مديرية باجل عبد اللطيف المؤيد وأمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي والمكتب التنفيذي وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديرية .

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ