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أمسية رمضانية في باجل بالحديدة لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان
[04/يونيو/2018]
الحديدة ـ سبأ:

نظم أبناء مديرية باجل بمحافظة الحديدة أمسية رمضانية بعنوان " تعزيز الصمود في مواجهة العدوان واستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال " .


تطرقت الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد ووكيل أمانة العاصمة لشؤون الخدمات علي السقاف ، إلى دور أبناء في تعزيز الصمود و رفد جبهات الساحل الغربي.

وأشاد المشاركون في الأمسية بما قدمه أبناء باجل ، مشيرين إلى أهمية استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال للتصدي لجحافل الغزاة و إفشال مخططاتهم الرامية لاحتلال محافظة الحديدة.

وأكدوا أهمية تعزيز الوعي في مواجهة الدعايات والحرب النفسية التي يشنها العدو بهدف إرباك المجتمع في المحافظة .

ورحب المشاركون في الأمسية بوفد محافظة ريمة الذي قدم من مختلف مديريات المحافظة للوقف إلى جانب أبناء محافظة الحديدة ومساندة الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان .

حضر الامسية مدير عام مديرية باجل عبد اللطيف المؤيد وأمين عام المجلس المحلي وأعضاء الهيئة الإدارية والمجلس المحلي والمكتب التنفيذي وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديرية .

سبأ
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