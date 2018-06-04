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آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 02:44:32م
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الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا و مستوطنون يطلقون النار على مدرسة شرق بيت لحم
[04/يونيو/2018]
رام الله – سبأ :
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي،فجر اليوم الاثنين، خمسة عشر فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان ان جيش الاحتلال اقتحم مناطق في مدن الخليل وبيت لحم وطوباس وجنين والبيرة وقلقيلية واعتقلتهم بحجج وذرائع مختلفة.

كما اغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، كافة مداخل وباحات الحرم الابراهيمي ببوابات الكترونية لولبية مراقبة بالكاميرات ولا تسمح للمصلين بالدخول اليه الا من خلالها.

وقال مدير الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل حفظي ابو سنينة في بيان له، إن سلطات الاحتلال تمنع وبشكل يومي رفع الاذان من داخل الحرم في اعتداء سافر على حرية العبادة والعاملين فيه.

واضاف، أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تقوم بإبلاغ منظمة اليونيسكو ومنظمات حقوق الانسان بانتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقواتها لحرمة الحرم الابراهيمي الشريف واعتداءاتها على المصلين والزائرين بشكل يومي.

في سياق اخر أطلق مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الاثنين، الرصاص على مدرسة في منطقة بيت تعمر جب الذيب شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان أن خمسة مستوطنين اقتحموا محيط مدرسة التحدي (5) الأساسية، في وقت كان هناك عمال يقومون بشق طريق للتسهيل على الطلبة الوصول اليها، فاستشاطوا غضبا وتوجهوا الى تلة مقابلة للمدرسة، وشرعوا بإطلاق الرصاص تجاه المدرسة لإثارة حالة من الرعب، وإيقاف العمل في الطريق دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف الطلبة.

ووصف بريجية، هذا العمل بالبلطجة التي يمارسها المستوطنون على اهالي المنطقة لإرهابهم وتخويفهم، خاصة أنهم يعارضون إقامة المدرسة التي تعرضت للهدم أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

سبأ
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