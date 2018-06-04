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آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 02:44:32م
تطهير عدد من المواقع وقتلى وجرحى من المرتزقة في عمليات عسكرية واسعة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية واسعة انتهت بتطهير عدد من المواقع وأدت إلى مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قيادات خلال الـ 24 ساعة الماضية .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
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اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
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  محلي
أمسية رمضانية في الجوف إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي
[04/يونيو/2018]
الجوف ـ سبأ:

نظم أبناء مديريات برط الثلاث بمحافظة الجوف أمسية رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه.


وألقيت في الأمسية التي حضرتها قيادات السلطة المحلية والأعيان والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين كلمات وقصائد شعرية عبرت في مجملها عن أهمية استلهام العبر والدروس من السيرة الخالدة للإمام علي عليه السلام في مختلف الميادين .
وأكدت السير على نهج الإمام علي باعتباره سفينة النجاة للأمة.

وأشارت الكلمات الى أهمية استشعار المسئولية الوطنية تجاه مايتعرض له البلد من عدوان غاشم ، لافتة إلى استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال حتى طرد الغزاة والمحتلين .

سبأ
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