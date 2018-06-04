محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في الجوف إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي الجوف ـ سبأ:

نظم أبناء مديريات برط الثلاث بمحافظة الجوف أمسية رمضانية إحياء لذكرى استشهاد الإمام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه.



وألقيت في الأمسية التي حضرتها قيادات السلطة المحلية والأعيان والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين كلمات وقصائد شعرية عبرت في مجملها عن أهمية استلهام العبر والدروس من السيرة الخالدة للإمام علي عليه السلام في مختلف الميادين .

وأكدت السير على نهج الإمام علي باعتباره سفينة النجاة للأمة.



وأشارت الكلمات الى أهمية استشعار المسئولية الوطنية تجاه مايتعرض له البلد من عدوان غاشم ، لافتة إلى استمرار رفد الجبهات بالمال والرجال حتى طرد الغزاة والمحتلين .

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ