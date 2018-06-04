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آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 02:44:32م
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  عربي ودولي
زعيم المعارضة اليميني المحافظ يانيس يانسا يفوز في الانتخابات التشريعية بسلوفينيا
[04/يونيو/2018]
ليوبليانا – سبأ :
أعلنت اللجنة الانتخابية بسلوفينيا فوز زعيم المعارضة اليميني المحافظ ، يانيس يانسا، في الانتخابات التشريعية في سلوفينيا، لكن من المتوقع أن يكافح من أجل تشكيل حكومة أغلبية.

وحصل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه يانسا، على 25 مقعدا من أصل 90 مقعدا،على 25% من الأصوات.

وتعني النتائج أن من الممكن تقنيا تشكيل حكومة يمين أو يسار، على الرغم من أن الرئيس السلوفيني بوروت باهور قال إنه يتوقع أن تستمر مفاوضات الائتلاف المعقدة لعدة أشهر.

وتولى يانسا منصب رئيس الوزراء لمرتين: إحداهما من عام 2004 حتى 2008 والأخرى من 2012 إلى 2013 - وقد أعاقته اتهامات بالفساد، وقضي عقوبة سجن في عام 2014 لإدانته بتهم تتعلق بأكبر فضيحة فساد على الإطلاق في سلوفينيا.

سبأ
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