محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان الأمريكي السعودي يواصل استهداف المواطنين محافظات ـ سبأ:

واصل العدوان الأمريكي السعودي استهداف المواطنين خلال الـ 24 ساعة الماضية ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بغارة لطيران العدوان على منزل في العشة بمدينة باقم محافظة صعدة .



وأوضح المصدر أن ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية .



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 15 غارة على مديرية التحيتا و غارتين على مطار الحديدة الدولي .



وفي مديرية نهم شن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارة على منطقة المجاوحة .

سبأ [04/يونيو/2018]سبأ