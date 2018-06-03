محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غدا انطلاق حملة التوعية والنظافة الشاملة ''ابدأ'' بأمانة العاصمة





تنطلق بأمانة العاصمة غدا أنشطة حملة التوعية والنظافة الشاملة "ابدأ " تحت شعار "نظافة عاصمتنا.. عنوان عزتنا" تنظمها كافة قطاعات أمانة العاصمة ومركز التوعية البيئية بالأمانة.



وأوضح بيان صادر عن مركز التوعية البيئية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حملة التوعية والنظافة "ابدأ" تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئية، وسيتم تنفيذها في مختلف مديريات أمانة العاصمة .. مبينا أن المرحلة الأولى من الحملة ستدشن غدا بمديريتي التحرير وصنعاء القديمة.



وأشار البيان، إلى أن الهدف من الحملة تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والمؤسساتية في الحفاظ على النظافة وحماية البيئة وتوعية المجتمع بأهمية النظافة والتزام الجميع بها كسلوك حضاري.



ولفت إلى أن تنفيذ حملة التوعية والنظافة الشاملة "ابدأ" يأتي بناءً على توجيهات أمين العاصمة وتكليفه كافة القطاعات الخدمية بالأمانة ومركز التوعية بتنفيذها بمشاركة جميع المكاتب التنفيذية والمديريات.



وأكد البيان، أن الحفاظ على نظافة أمانة العاصمة وحماية بيئتها من قبل المواطنين يمثل صورة من صور الصمود في مواجهة قوى تحالف العدوان.



ودعا البيان كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في مديريات الأمانة ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية وكافة شرائح المجتمع للمشاركة الفاعلة في حمله التوعية والنظافة "ابدأ" لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق والحضاري.

سبأ [04/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ