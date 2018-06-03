ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 03:31:32ص
نص كلمة الرئيس المشاط في إختتام ورشة الشهيد الرئيس الصماد
ألقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في اختتام ورشة الشهيد الرئيس صالح علي الصماد التخصصية التي نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعدد من القادة العسكريين.
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
آخر الأخبار:
غدا انطلاق حملة التوعية والنظافة الشاملة ''ابدأ'' بأمانة العاصمة
لجنة الواجبات تناقش آلية تنمية الإيرادات في مديرية حفاش بالمحويت
انطلاق منافسات كأس النجوم الثقافية الرمضانية بصنعاء
مصدر عسكري: تطهير عدد من المواقع الهامة في جبهة البيضاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
غدا انطلاق حملة التوعية والنظافة الشاملة ''ابدأ'' بأمانة العاصمة
[04/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:


تنطلق بأمانة العاصمة غدا أنشطة حملة التوعية والنظافة الشاملة "ابدأ " تحت شعار "نظافة عاصمتنا.. عنوان عزتنا" تنظمها كافة قطاعات أمانة العاصمة ومركز التوعية البيئية بالأمانة.

وأوضح بيان صادر عن مركز التوعية البيئية تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن حملة التوعية والنظافة "ابدأ" تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئية، وسيتم تنفيذها في مختلف مديريات أمانة العاصمة .. مبينا أن المرحلة الأولى من الحملة ستدشن غدا بمديريتي التحرير وصنعاء القديمة.

وأشار البيان، إلى أن الهدف من الحملة تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية والمؤسساتية في الحفاظ على النظافة وحماية البيئة وتوعية المجتمع بأهمية النظافة والتزام الجميع بها كسلوك حضاري.

ولفت إلى أن تنفيذ حملة التوعية والنظافة الشاملة "ابدأ" يأتي بناءً على توجيهات أمين العاصمة وتكليفه كافة القطاعات الخدمية بالأمانة ومركز التوعية بتنفيذها بمشاركة جميع المكاتب التنفيذية والمديريات.

وأكد البيان، أن الحفاظ على نظافة أمانة العاصمة وحماية بيئتها من قبل المواطنين يمثل صورة من صور الصمود في مواجهة قوى تحالف العدوان.

ودعا البيان كافة المؤسسات الحكومية والخاصة في مديريات الأمانة ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية وكافة شرائح المجتمع للمشاركة الفاعلة في حمله التوعية والنظافة "ابدأ" لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق والحضاري.

سبأ
  المزيد من (محلي)
لجنة الواجبات تناقش آلية تنمية الإيرادات في مديرية حفاش بالمحويت
مصدر عسكري: تطهير عدد من المواقع الهامة في جبهة البيضاء
القبض على أحد مرتزقة العدوان بمحافظة البيضاء
ضبط أحد عملاء العدوان بمحافظة ذمار
مصدر بوزارة الإعلام يسخر من شائعات وأكاذيب وسائل إعلام العدوان
وكيل وزارة الداخلية يتفقد أحوال رجال الأمن في العاصمة صنعاء
قيادة وزارة الداخلية تشيد بجهود رجال الأمن في كافة الميادين
نص كلمة الرئيس المشاط في إختتام ورشة الشهيد الرئيس الصماد
أمسية رمضانية في جبل المحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي
كسر زحف لمرتزقة العدوان في مديرية خب والشعف بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[03/يونيو/2018]
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
[03/يونيو/2018]
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
[03/يونيو/2018]
لقاء قبلي بذمار يناقش سبل دعم جبهة الساحل الغربي
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by