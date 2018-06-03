محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لجنة الواجبات تناقش آلية تنمية الإيرادات في مديرية حفاش بالمحويت







ناقشت لجنة الواجبات الزكوية بمحافظة المحويت في اجتماعها أمس برئاسة وكيل المحافظة العزي الشجاف الجوانب المتعلقة بتفعيل آليات التحصيل وتنمية الإيرادات في مديرية حفاش.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المالية محمد القحطاني والواجبات محمد عبدالكريم والموارد المالية عبدالكريم الكردي ومديرية حفاش زيد الشامي، وضع فرع مكتب الواجبات بالمديرية وآلية عمل فرق تحصيل الزكاة وكذا تقارير التراكمات الزكوية للسنوات الماضية.



وتطرق الاجتماع إلى الإشكالات الراهنة في التحصيل والتوريد والتصورات الكفيلة بمعالجتها لضمان تحسين وتنمية إيرادات المديرية.



وحث الوكيل الشجاف على تصحيح أي اختلالات تكثيف العمل الميداني وعدم التهاون في تنفيذ الإجراءات اللازمة .



وأكد على أهمية التوعية المجتمعية بوجوب دفع الزكاة للدولة.. لافتا إلى أهمية دور عقال ووجهاء المدينة في التعاون مع فرع مكتب الواجبات لتحسين إيرادات الزكاة.



حضر الاجتماع مدير فرع المالية وموظفو فرع واجبات مديرية حفاش والمشائخ والعقال والأمناء وممثلي السلطة المحلية في المديرية ومدير إدارة الأمن.

سبأ [04/يونيو/2018] المحويت - سبأ:سبأ