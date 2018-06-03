رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انطلاق منافسات كأس النجوم الثقافية الرمضانية بصنعاء







دشن قطاع الشباب ممثلا بالإدارة العامة للنشاط الثقافي بوزارة الشباب والرياضة اليوم، منافسات بطولة كأس النجوم الثقافية الإذاعية الرمضانية الخاصة بالأندية والاتحادات والهيئات الشبابية ومديريات الأمانة.



وفي التدشين بحضور القائم بأعمال وكيل قطاع الشباب محمد الصرمي، أشار مدير عام النشاط الثقافي بالوزارة عزيز الماوري إلى أن إقامة المسابقات يأتي ضمن الفعاليات التي ينظمها القطاع سنويا لخلق التنافس بين الشباب الرياضيين في الاتحادات والأندية.



ولفت إلى أن عدد المشاركين في منافسات هذا العام 32 جهة رياضية وشبابية، وتقام بنظام خروج المغلوب وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وفي المسابقة التي جمعت فريق جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وفريق فتيات الاتحاد العام للقوس والسهم، تفوقت فتيات القوس والسهم بفارق نقاطي مريح على لأعبي الاحتياجات الخاصة.



حضر تدشين المنافسات وكيل قطاع الشئون المالية محمد منصر وأمين عام جوائز الدولة للشباب عبدالله الدهبلي ووكيل مساعد قطاع الشباب علي المؤيد ومفوض عام الكشافة عبدالله عبيد.

سبأ [04/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ