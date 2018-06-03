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مصدر عسكري: تطهير عدد من المواقع الهامة في جبهة البيضاء
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مصدر عسكري: تطهير عدد من المواقع الهامة في جبهة البيضاء
[04/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:



نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية نوعية مسنودين برجال قبائل البيضاء الأحرار أسفرت عن تطهير عدد من المواقع الهامة في القرحي والتمركزات المعادية على خط فضحه وفتحوا وأمنوا خط عقبة القنذع .

وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العملية النوعية والمباغتة أسفرت عن السيطرة على مواقع أبو همدان في جبهة البيضاء وكبدت العدو مرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واغتنام عتاد حربي خلفه المرتزقة وعناصر القاعدة وداعش بعد فرارهم من المواقع المستهدفة .

وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية على مواقع العدو قبالة نجران خلفت خسائر كبيرة في صفوف العدو في الأرواح والعتاد الحربي.

وفي جبهة تعز أوضح المصدر أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية قنصت ثلاثة من مرتزقة العدوان في كلابة وخط الروضة ودمرت طقما عسكريا في جولة أبو ولد بمدينة تعز.

ولفت المصدر إلى أن وحدة خاصة من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع العدو في ماوية والسيطرة الكاملة على مواقع ميسره وقرية النخيل وتبه العرقوب وتبه السوداء ونقطة في السائلة كان يتمركز فيها العدو .. مشيرا إلى أن العملية كبدت العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واغتنام أسلحة وذخائر التي كانت مكدسة في المواقع المستهدفة.

وأكد المصدر على الجهوزية العالية لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات واستمرار عمليات التقدم والاستنزاف للعدو وإحباط مخططاته وتصعيده في كل الجبهات والمحاور وفق الخطط والعمليات التكتيكية التي أصبح أثرها واضحا في تخبط العدو وانكساراته المتتالية ولجوئه إلى التغطية الإعلامية وأساليب الحرب النفسية المكشوفة.

كما أكد المصدر أن قادم الأيام ستشهد تطورات نوعية في مختلف الجبهات وبما يحقق الانتصارات الناجزة على قوى العدوان ومرتزقتها.

سبأ
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