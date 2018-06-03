محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ضبط أحد عملاء العدوان بمحافظة ذمار







ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار أحد أخطر المحشدين لمرتزقة العدوان بمدينة ذمار.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المرتزق الذي تم ضبطه كان يقوم بالتغرير على ضعاف النفوس للإلتحاق بمعسكرات العدوان والقتال في صفوف الغزاة والمحتلين ضد وطنهم .



وكانت الأجهزة الأمنية بدأت منذ يومين تنفيذ حملة واسعة لضبط العناصر والخلايا الإجرامية العميلة للعدوان، وتطبيق القوانين النافذة والجزاءات المناسبة بحق كل من تورط أو تسول له نفسه التعاون مع العدوان والسير في دهاليز العمالة والارتهان لأعداء اليمن.

سبأ [04/يونيو/2018] ذمار - سبأ:سبأ