محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر بوزارة الإعلام يسخر من شائعات وأكاذيب وسائل إعلام العدوان







سخر مصدر في وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ الوطني من الشائعات والأكاذيب التي تروجها وسائل إعلام تحالف العدوان السعودي الأمريكي بهدف التأثير على معنويات اليمنيين، وصرفهم عن معركة وطنهم المصيرية في مواجهة قوات الغزو والاحتلال.



وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن تحالف العدوان اتخذ الأكاذيب والشائعات منهجا أساسيا منذ أول يوم من حربه الإجرامية على اليمن".



وأشار المصدر إلى أن التصعيد في هذه الشائعات خلال الأيام الأخيرة كشف التخبط الذي يعيشه العدوان بسبب الهزائم القاسية التي تلقاها في الميدان على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية مع أبناء تهامة والقبائل في الساحل الغربي والتي كشفت زيف ما كان قد روجه من انتصارات.



ولفت المصدر إلى أن ما تداولته وسائل إعلام العدو ومرتزقته خلال الأيام الماضية من شائعات وأكاذيب عن انتصارات وهمية في الساحل الغربي، وعن حالات هلع في أوساط الجيش واللجان الشعبية وتنفيذ حملة اعتقالات ضد أبناء الحديدة ومزاعم إجبار المواطنين والأطفال على الذهاب إلى الجبهات، وغير ذلك من المزاعم، باتت مفضوحة وغير مستغربة من مَن يمارس كل أنواع الكذب والضلال، وبأساليب لا تحترم فيها وسائل إعلامه حتى عقول متابعيها فضلا عن المعايير المهنية والموضوعية، فكيف وهو يتلقى الضربات القاسية بشكل يومي.



وأكد المصدر أن اليمنيين وفي مقدمتهم أبناء تهامة يقفون صفا واحدا في مواجهة تحالف العدوان السعودي الأمريكي، ويتسابقون نحو الصفوف الأمامية في الجبهات للدفاع عن كرامة وطنهم وعزته واستقلاله، ولن تزيدهم افتراءات العدوان إلا ثباتا وصمود.

سبأ [04/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ