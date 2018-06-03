محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة الداخلية يتفقد أحوال رجال الأمن في العاصمة صنعاء







تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة والأمن اللواء الركن رزق الجوفي أحوال المرابطين من رجال الأمن في عدد من الجولات بالعاصمة صنعاء.



والتقى اللواء الركن الجوفي عدد من رجال المرور ودوريات قوات النجدة .. وقدم لهم التهاني بمناسبة شهر رمضان .. مشيدا بمستوى انضباطهم في أعمالهم وتنفيذ واجباتهم المناطة.



وثمن الوكيل الجوفي باسم قيادة وزارة الداخلية ما يبذله رجال الأمن من جهود في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع .



ولفت إلى أن مرابطتهم في ظل هذه الظروف رسالة يوجهها رجال الأمن لأعداء اليمن باستمرار صمودهم في مواجهة العدوان مهما بلغت التضحيات .



وقدم وكيل وزارة الداخلية لرجال الأمن الهدايا والمبالغ الرمزية.



فيما عبر رجال الأمن عن امتنانهم لقيادة وزارة الداخلية على اهتمامها بكوادر الوزارة ومنتسبيها .

سبأ [04/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ