محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة وزارة الداخلية تشيد بجهود رجال الأمن في كافة الميادين









أشادت قيادة وزارة الداخلية بجهود الرجال الميامين في كافة الوحدات الأمنية المرابطة في الميدان.



ونقل وزير الداخلية اللواء الركن عبد الحكيم الماوري ونائبه اللواء الركن عبد الحكيم الخيواني تحيات وتقدير القيادة السياسية ممثلة بالأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى الأبطال الميامين من رجال الأمن العيون الساهرة لحماية أمن واستقرار الوطن.



وثمن الوزير الماوري واللواء الخيواني جهود رجال الأمن في تنفيذ الخطة الأمنية لشهر رمضان بنجاح وإتقان ملموس، يجسد إخلاصهم العالي وانضباطهم الكبير وإحساسهم بالمسؤولية الوطنية في ميادين العمل على امتداد ربوع الوطن الذي يتطلب في مرحلة كهذه من جميع أبناءه المزيد من العطاء والبذل من أجل أمنه واستقراره.



وعبرت قيادة وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الشكر لرجال المرور ضباط وصف وأفراد لما يبذلون من جهد في هذا الشهر المبارك وغيره في سبيل تسهيل الحركة المرورية وتنظيم حركة السير في الطرق بإخلاص نابع من إيمانهم بالخدمة التي يقدمونها للمواطنين وعظيم الأجر في هذا الشهر الكريم .



وأهابت بالجميع مضاعفة الجهود لتقديم الأفضل في سبيل خدمة الوطن والإستمرار في أعمالهم الخدمية والأمنية والتمتع بأرقى مراتب الشعور بالمسؤولية في أداء الواجب الوطني مهما كانت التحديات.



وأشار البيان إلى أن الظروف التي يمر بها الوطن تبين معادن الرجال وتكشف أصالة الانتماء والولاء للوطن، ما يتطلب الصبر والمرابطة ليؤدي الجميع مسؤوليتهم للوصول بالوطن إلى بر الأمان .. موضحا أن الكثير من رجال الأمن لبوا نداء الوطن وانضموا إلى الصفوف الأمامية للدفاع عن الأرض والعرض ضد الغزاة المحتلين والمعتدين.

سبأ [04/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:سبأ