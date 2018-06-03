محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في جبل المحويت لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي













عقدت بمديرية جبل المحويت أمسية رمضانية لإحياء ذكری استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه، نظمتها الوحدة الثقافية لأنصار الله .



وفي الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة حسين عركاض ومشرف المحافظة عبدالغني رسام ومدير المديرية محمد القرم وأعضاء المجلس المحلي والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والعلماء .. استعرض المشاركون محاسن ومناقب وخصال أمير المؤمنين علي ومكانته.



وأكدوا المضي علی النهج الذي سار عليه الإمام علي .. مشددين علی ضرورة التمسك بروحيته في مقارعة الظلم والطغيان.



ودعا الوكيل عركاض إلی مواصلة الجهاد ضد الطغاة المعتدين ورفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال والعتاد.



فيما ثمن مشرف المحافظة التفاف أبناء المحويت ودورهم المناهض للعدوان ودعم المرابطين في الجبهات .. مشيدا بالانتصارات والملاحم البطولية في الساحل الغربي وتكبيد قوی العدوان ومرتزقته خسائر في العدد والعتاد.



تخللت الأمسية فقرات شعرية وأناشيد وكلمات معبرة عن عظمة المناسبة وأهميه استلهام دروس الشجاعة والجهاد من حياة وسيرة الإمام علي عليه السلام.

سبأ [04/يونيو/2018] المحويت - سبأ:سبأ