رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اتحاد الدراجات الهوائية يحتفي باليوم العالمي للعبة صنعاء - سبأ:

نظم الاتحاد العام للدراجات الهوائية بميدان السبعين بصنعاء اليوم فعالية بمناسبة اليوم العالمي للدراجات.



وفي الفعالية أشاد وزير الشباب والرياضة حسن زيد بدور الاتحاد العام للدراجات في تنظيم هذه الفعالية باليوم العالمي للعبة.



وأشار إلى النجاح الذي ظهر به الاتحاد خلال الفترة الماضية من خلال إقامة بطولة الشهيد الرئيس الصماد والتي شاركت فيها مختلف شرائح المجتمع .. مشددا على قيادة الاتحاد تفعيل الأنشطة وتنظيم البطولات الرياضية.



فيما أشار أمين عام إتحاد الدرجات الهوائية عبد الفتاح إسماعيل إلى أن إحياء هذه المناسبة اعتراف بمزايا الدراجات الهوائية وتعدد استخداماتها، كونها وسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة ومناسبة للبيئة، ولها تأثير إيجابي على المناخ.



وأشاد بتفاعل اللاعبين وحضورهم لتشكيل لوحة للعالم عبر الدراجات الهوائية ويومها العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 3 يونيو من كل عام وضمن خطة التنمية المستدامة حتى العام 2030 تحت شعار "الرياضة من أجل التنمية والسلام".



عقب ذلك كرم وزير الشباب والرياضة و أمين اتحاد الدراجات الهوائية، نجوم اليوم الوطني للدراجات من دراجي النخبة " ناشئين، شباب، كبار" والذي نظمه الإتحاد على كأس الرئيس الشهيد صالح الصماد بمشاركة ألفين من مختلف شرائح المجتمع بالشهادات التقديرية.

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ