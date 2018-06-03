ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 04 - يونيو - 2018 الساعة 01:03:39ص
نص كلمة الرئيس المشاط في إختتام ورشة الشهيد الرئيس الصماد
ألقى الأخ مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة كلمة في اختتام ورشة الشهيد الرئيس صالح علي الصماد التخصصية التي نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعدد من القادة العسكريين.
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
تكريم الفائزين في بطولة الوحدة للفروسية بنادي وحدة صنعاء (مصحح)
اختتمت اليوم بنادي وحدة صنعاء بأمانة العاصمة منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز التي ينظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية والهجن تحت شعار " خيولنا.. عودة على صهوة الوحدة والسلام".
آخر الأخبار:
القبض على أحد مرتزقة العدوان بمحافظة البيضاء
ضبط أحد عملاء العدوان بمحافظة ذمار
مصدر بوزارة الإعلام يسخر من شائعات وأكاذيب وسائل إعلام العدوان
وكيل وزارة الداخلية يتفقد أحوال رجال الأمن في العاصمة صنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
إصابة شخص برصاص شرطي داخل كنيسة وسط العاصمة الالمانية برلين
[03/يونيو/2018]
برلين – سبأ :

أعلنت السلطات الالمانية عن اصابة شخص برصاص اطلقه شرطي عليه داخل كنيسة وسط العاصمة برلين، فيما اكدت التقارير أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.


وذكرت الشرطة والتي طوقت المنطقة المحيطة بكاتدرائية برلين في جزيرة المتاحف التاريخية أنها أطلقت النار على قدم رجل كان في حالة "هيجان" في الكنيسة.

واضافت أن الرجل كان "همجياً" وكان "يتصرف بعدوانية"، ولكنها أوضحت انه لا دليل على الاشتباه في كون الحادث إرهابياً.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 53 عاماً وهو نمساوي الجنسية، ونقل لمستشفى محلي، وأصيب شرطي خلال عملية إطلاق النار.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الخارجية الفلسطينية تدين مخططات الاحتلال الرامية الى تهويد القدس
مصرع اربعة عمال اثر انفجار بمنجم للفحم جنوب غرب باكستان
مقتل رجل وزوجته في قصف للتحالف الامريكي على محافظة الحسكة شمال سورية
مصرع 7 أشخاص بسبب صواعق وسيول في 5 محافظات إيرانية
بكين: الاتفاقيات لن تدخل حيز التنفيذ إذا فرضت أمريكا رسوما جمركية على الواردات
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بالضرب على أسرى فلسطينيين أثناء اعتقالهم
تأهل الأمريكية كيز لدور الثمانية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لأول مرة
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
سلطات الإحتلال تخطط لإقامة مستوطنة قبالة غزة وتشرعن بؤرة استيطانية بالضفة الغربية
المركزي العماني يطرح سندات جديدة بقيمة 100 مليون ريال عماني
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[03/يونيو/2018]
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
[03/يونيو/2018]
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
[03/يونيو/2018]
لقاء قبلي بذمار يناقش سبل دعم جبهة الساحل الغربي
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by