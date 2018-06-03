إصابة شخص برصاص شرطي داخل كنيسة وسط العاصمة الالمانية برلين

برلين – سبأ :

أعلنت السلطات الالمانية عن اصابة شخص برصاص اطلقه شرطي عليه داخل كنيسة وسط العاصمة برلين، فيما اكدت التقارير أن الحادث لا علاقة له بالإرهاب.



وذكرت الشرطة والتي طوقت المنطقة المحيطة بكاتدرائية برلين في جزيرة المتاحف التاريخية أنها أطلقت النار على قدم رجل كان في حالة "هيجان" في الكنيسة.



واضافت أن الرجل كان "همجياً" وكان "يتصرف بعدوانية"، ولكنها أوضحت انه لا دليل على الاشتباه في كون الحادث إرهابياً.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن المشتبه به يبلغ من العمر 53 عاماً وهو نمساوي الجنسية، ونقل لمستشفى محلي، وأصيب شرطي خلال عملية إطلاق النار.

[03/يونيو/2018]سبأ