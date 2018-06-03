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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 11:10:17م
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الخارجية الفلسطينية تدين مخططات الاحتلال الرامية الى تهويد القدس
[03/يونيو/2018]
رام الله - سبأ:

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مخططات الاحتلال الإسرائيلي التى تهدف الى تهويد القدس المحتلة، وفصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل، وبشكل يترافق مع تصعيد احتلالي وحشي في عمليات الإعدام الميدانية والاغتيال والقتل العشوائي وهدم المنازل والمدارس والتهجير القسري للفلسطينيين.


وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الى أن عمليات تهويد القدس، وفي إطار مساعي الاحتلال لتسهيل حركة المستوطنين من مستوطنة "معاليه أدوميم" والمستوطنات في منطقة الأغوار، وتعميقا لإجراءات فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وفي سياق الخطط الاسرائيلية الموضوعة لشق عشرات الطرق الاستيطانية الضخمة على طول الأرض الفلسطينية، كشف الإعلام العبري عن قرار الاحتلال تقريب موعد بدء أعمال شق نفق جديد يربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "التلة الفرنسية" الى شهر نوفمبر من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال في النفق حتى العام 2022، وستسهل هذه الأنفاق الحركة من "معاليه أدوميم" والمستوطنات المحيطة باتجاه وسط إسرائيل.

واكدت الوزارة أن الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته، يُشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلية على التمادي في ارتكاب جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة، ويُسهل عليها تنفيذ مخططاتها السرطانية الاستعمارية لنهش المزيد من أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى إغلاق الباب نهائيا أمام أي فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين.



وحملت الوزارة الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالحالة في فلسطين، وفشله حتى الآن في مساءلة ومحاسبة ومحاكمة إسرائيل كقوة احتلال على خروقاتها الجسيمة للقانون الدولي وعلى جرائمها المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

سبأ
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