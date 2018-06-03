[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:
نظمت بمنطقة الطرف بصعفان محافظة صنعاء أمسية رمضانية لإحياء أربعينية الرئيس الشهيد صالح الصماد ورفاقه بحضور وكيل القطاع الغربي أحمد الصماط وأعضاء السلطة المحلية والمشائخ والأعيان.
وأكدت الأمسية السير على درب الرئيس الشهيد ومشروعه الوطني " يد تحمي .. ويد تبني " والاستمرار في دعم الجبهات بالرجال والغذاء.
وأشارت فقرات الأمسية إلى أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والتصدي للمؤامرات الرامية تفكيك وحدة الصف وتمزيق النسيج الاجتماعي .. داعية إلى ضرورة تفعيل التوعية بأهمية الحشد للجبهات وتعزيز التكافل الاجتماعي بين المواطنين.
سبأ