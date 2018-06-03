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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 11:10:17م
رئيس المجلس السياسي يحضر اختتام ورشة الشهيد الرئيس الصماد لقيادات وزارة الدفاع
حضر الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بصنعاء حفل اختتام ورشة الشهيد الرئيس صالح علي الصماد، التخصصية التي نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعدد من القادة العسكريين.
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
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  رياضة
ديوكوفيتش يتأهل الى دور الثمانية في بطولة فرنسا للتنس
[03/يونيو/2018]
باريس - سبأ:

تأهل البطل السابق العائد للتألق نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 12 بعد فوزه على الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو 6-3 و6-4 و6-2 اليوم.



ولعب الصربي، المصنف 20، بشراسة في بداية المباراة حيث استغرقت أول ثلاثة أشواط 29 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.

لكن ما بدت وكأنها ليلة طويلة للاعب الذي نال 12 لقبا كبيرا، الذي تراجع في التصنيف بسبب اصابته، انتهت بشكل مريح نسبيا بفضل ضرباته القوية.

واحتاج ديوكوفيتش لكسر ارسال منافسه مرة واحدة للفوز بالمجموعة الأولى رغم أن فرداسكو، الذي يلعب بيده اليسرى، سدد بعض الكرات الناجحة القوية للبقاء في المباراة لكن آماله تلاشت في المجموعة الثانية.

وحسم ديوكوفيتش، الذي أكمل فوزه بالبطولات الأربع الكبرى في باريس قبل عامين، المجموعة الثالثة وسيتطلع لمواجهة الإيطالي ماركو تشيكيناتو، الذي أقصى ديفيد جوفين من البطولة، في الدور المقبل.

سبأ
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