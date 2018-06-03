ديوكوفيتش يتأهل الى دور الثمانية في بطولة فرنسا للتنس

باريس - سبأ:

تأهل البطل السابق العائد للتألق نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة 12 بعد فوزه على الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو 6-3 و6-4 و6-2 اليوم.





ولعب الصربي، المصنف 20، بشراسة في بداية المباراة حيث استغرقت أول ثلاثة أشواط 29 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.



لكن ما بدت وكأنها ليلة طويلة للاعب الذي نال 12 لقبا كبيرا، الذي تراجع في التصنيف بسبب اصابته، انتهت بشكل مريح نسبيا بفضل ضرباته القوية.



واحتاج ديوكوفيتش لكسر ارسال منافسه مرة واحدة للفوز بالمجموعة الأولى رغم أن فرداسكو، الذي يلعب بيده اليسرى، سدد بعض الكرات الناجحة القوية للبقاء في المباراة لكن آماله تلاشت في المجموعة الثانية.



وحسم ديوكوفيتش، الذي أكمل فوزه بالبطولات الأربع الكبرى في باريس قبل عامين، المجموعة الثالثة وسيتطلع لمواجهة الإيطالي ماركو تشيكيناتو، الذي أقصى ديفيد جوفين من البطولة، في الدور المقبل.

[03/يونيو/2018]سبأ