محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنيان تدشن توزيع ألفين و500 سلة غذائية بمديرية المشنة بإب إب - سبأ:

دشنت مؤسسة بنيان التنموية اليوم توزيع ألفين و500سلة غذائية بمديرية المشنة محافظة إب ضمن مشروعها الخيري " أغنياء من التعفف ".



وفي التدشين أوضح مدير مديرية المشنة علي البعداني أن مؤسسة بنيان تستهدف أكثر من 10 آلاف شخصا يمثلون ألفين و500 أسرة في المديرية .



ودعا المؤسسات الخيرية إلى تعزيز جهودها لمساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة والتي تضاعفت معاناتها جراء استمرار العدوان والحصار.



بدوره أشار مسئول التوزيع بمؤسسة بنيان بإب إبراهيم شريف إلى أن توزيع السلال الغذائية تستهدف الأسر الفقيرة التي تم حصرها من قبل لجان ميدانية في معظم حارات وأحياء وعزل المديرية وفي المقدمة مدينة إب القديمة.



ولفت إلى حرص المؤسسة على إيصال السلال الغذائية إلى مستحقيها خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار الذي فاقم من الأوضاع المعيشية.

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ