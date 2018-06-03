محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل توزيع سلال غذائية لأسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة صنعاء - سبأ:

دشن وكيل أمانة العاصمة المساعد أحسن قاضي، اليوم في منطقة الجراف بمديرية الثورة مشروع توزيع السلال الغذائية التي تنفذها مؤسسة الرائدة حورية عباس المؤيد للتنمية بالتعاون مع مؤسسة طموح التنموية.





يستهدف المشروع بتمويل فاعل خير توزيع سلال غذائية على أسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة " إعاقات سمعية، جسدية والتوحد ".





وفي التدشين ثمن الوكيل قاضي، مشاريع وأنشطة مؤسسة الرائدة حورية عباس المؤيد الخيرية ودورها في تعزيز مبدأ التراحم والتكافل الاجتماعي من خلال توزيع السلال الغذائية للمحتاجين والفقراء والنازحين في عدد من مديريات الأمانة.



وأكد أهمية استمرار المؤسسة في أنشطتها وأعمالها الخيرية والاجتماعية بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين خاصة خلال الشهر الفضيل وفي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.



وأشار إلى حرص أمانة العاصمة على تذليل الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني بما من شأنه المساهمة في تخفيف حدة الأزمة التي فرضها العدوان والحصار.



من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة الرائدة حورية عباس المؤيد بشرى السماوي أن المؤسسة تسعى لإنشاء قاعدة بيانات للأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة من الأحداث الراهنة .



وأشارت إلى اهتمام المؤسسة بالأسر المتضررة جراء الأوضاع الراهنة بما فيها الأسر التي فقدت مصدر دخلها والأرامل والأسر الأشد فقرا والأيتام وأسر ذوي الإحتياجات الخاصة وغيرها.



وذكرت أن المؤسسة تهدف من هذه المشاريع والأنشطة الإنسانية المساهمة في تخفيف معاناة المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني والخيرين وكذا إيصال المساعدات إلى الحالات المستهدفة والمتضررة.



ودعت السماوي رجال المال والأعمال والخيرين إلى المساهمة في دعم مثل هذه الأعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة خاصة خلال الشهر الفضيل.

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ