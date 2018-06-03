محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في حفاش بالمحويت إحياءً لذكری استشهاد الإمام علي المحويت - سبأ:

نظمت بمديرية حفاش محافظة المحويت أمسية رمضانية لإحياء ذكری استشهاد الأمام علي بن طالب عليه السلام.



وفي الأمسية التي حضرها وكيل المحافظة العزي الشجاف ومدير المديرية زيد الشامي والسلطة المحلية والمشائخ والشخصيات الاجتماعية والوجهاء والعلماء .. استعرضت كلمات السيرة العطرة للإمام علي وحياته ودوره في إعلاء كلمة الدين.



وأكد المشاركون في الأمسية أهمية العودة إلى منهجية الإمام علي في واقع الأمة .. وتناولوا أبرز الجوانب في شخصية الإمام علي وجهاده وتصديه للطغاة والظالمين وحاجة الأمة اليوم إلى ثقافته وروحيته في ظل تعرض اليمن لهجمة العالم الشرسة.



وأكد الوكيل الشجاف أهمية الارتباط بنهج الإمام علي عليه السلام واستلهام الدروس وترجمتها في واقع اليوم الذي بات في أمس الحاجة للرجوع لهذا النهج القيم .. داعيا إلی الاقتداء بسيرة وحياة الإمام علي والاقتباس من شجاعته وإقدامه وجهاده وحياته.



وحث علی تعزيز الصمود والتلاحم والصبر علی التحديات والاستمرار في رفد جبهات العزة والشموخ حتى تحقيق النصر.



تخلل الأمسية كلمات وفقرات إنشادية وشعرية .. أكدت أهمية استلهام دروس العظماء لتجاوز ما تواجهه الأمة من وقائع .

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ