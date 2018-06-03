محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إلقاء القبض على خلية تعمل على رصد ورفع الإحداثيات للعدوان بالبيضاء البيضاء - سبأ:

ألقت الأجهزة الأمنية في رداع بمحافظة البيضاء، القبض على خلية إجرامية تعمل على رصد ورفع الإحداثيات والتجنيد لصالح العدوان.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الخلية كانت تقوم برصد الأهداف والرفع بالإحداثيات لقوى الغزو والاحتلال، بالإضافة إلى التغرير على بعض المواطنين وتجنيدهم لصالح العدوان والالتحاق بمعسكراته.



وأشار المصدر إلى أن من ضمن عناصر الخلية الذي تم ضبطهم، عناصر تابعة لما يسمى تنظيم القاعدة وداعش.. لافتا إلى أن هذه العناصر كانت تقوم بزرع العبوات في الطرق والأماكن العامة وتنفيذ الاغتيالات وغيرها من الأعمال الإجرامية في رداع .



وبين المصدر أن ضبط هذه العناصر الإجرامية يكشف حقيقة العدوان الأمريكي السعودي واستخدامه للعناصر الإجرامية والإرهابية في عدوانه على اليمن.



ودعا المصدر المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ