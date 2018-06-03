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هيئة مستشفى الثورة بالحديدة تكرم أحد كوادرها الصحية
[03/يونيو/2018]
الحديدة - سبأ:



كرمت إدارة هيئة مستشفى الثورة بالحديدة اليوم أحد أقدم ممرضي الهيئة الذي كرس معظم حياته في العمل الصحي في مستشفيات المحافظة.




حيث كرم رئيس الهيئة الدكتور خالد أحمد سهيل، الممرض عبد الله قائد الوصابي، تقديرا وعرفانا بجهوده في المجال الصحي طوال فترة عمله الممتدة لأكثر من ثلاثين عاما.

وأكد سهيل أن تكريم الممرض عبد الله الوصابي يمثل تكريما لكل الكوادر الصحية المتميزة العاملة في المستشفى والتي أسهمت في تطوير عمل الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التكريم الذي يأتي بتوجيهات من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل سيشمل كافة العاملين الصحيين المبرزين بالمحافظة.

فيما عبر عبد الله قائد الوصابي عن الشكر لهذا التكريم واللفتة من قيادة الهيئة والوزارة عرفانا بجهود الكوادر الصحية المبرزة.

حضر التكريم نواب رئيس الهيئة الدكتور عبد الله زحيري والدكتور احمد معجم والدكتور ردمان الحمادي ومدير عام الموارد البشرية بالهيئة يعقوب ابكر.

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