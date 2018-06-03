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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 11:10:17م
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  عربي ودولي
مقتل رجل وزوجته في قصف للتحالف الامريكي على محافظة الحسكة شمال سورية
[03/يونيو/2018]
دمشق – سبأ :

أعلنت السلطات السورية اليوم الاحد عن مقتل رجل وزوجته واصابة اثنين آخرين في قصف لـ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة على الاراضي السورية واستهدف القرى والبلدات في منطقة تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي .


وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية "ان طائرات تابعة “للتحالف الدولي” اعتدت الليلة الماضية على قرية حسن العلي جنوب شرق مدينة الشدادي ما أدى إلى استشهاد رجل في الـ 90 من عمره وزوجته وإصابة ابنه وزوجته بجروح خطيرة حيث تم نقلهم إلى أحد مشافي الشدادي لتلقي العلاج".

واوضحت الوكالة ان العدوان الجديد للتحالف جاء بعد نحو 24 ساعة على ارتكابه مجزرة بحق الأهالي في قرية ذيب هداج استشهد خلالها مدنيون من عائلة عواد اللطيف عرف منهم محمد العوده واخوه حبيب ووالدته.

واشارت الى أن العدوان تسبب بوقوع دمار في المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بالأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير.

ولفتت المصادر إلى أن قريتي الدحو والدشيشه وبعض قرى تل الشاير شهدت حركة نزوح كبيرة للأهالي خوفاً من تجدد القصف العشوائي لطائرات “التحالف الدولي” التي كثفت خلال الأيام الماضية من عدوانها على القرى والبلدات في المنطقة بزعم استهداف إرهابيي (داعش).

سبأ
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