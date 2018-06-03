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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 11:10:17م
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مكتب الصناعة بصنعاء يتلف كميات منتهية من المواد الغذائية والتمور
[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

اتلف مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء اليوم كميات من المواد الغذائية والتمور وسجائر المعسل المنتهية والغير صالحة للاستخدام الآدمي.


وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أمين شايع لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن البضائع التي تم إتلافها تتكون من اثنين طن مواد غذائية متنوعة وطن تمور، بالإضافة إلى طن من سجائر المعسل.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار الذين يقومون باستغلال ظروف العدوان والحصار لبيع البضائع الفاسدة والمنتهية للمواطنين.. مشيدا بجهود فرق التفتيش في ضبط البضائع والسلع منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن مكتب الصناعة قام بتكثيف عملية الرقابة والنزول الميداني للأسواق خلال الشهر الفضيل .. مثمناً تعاون التجار الذين يتقدمون إلى الجهات المختصة للإبلاغ عن البضائع المنتهية.

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