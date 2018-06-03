محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يستعرض مع مطلق والقنع الأوضاع بالمحافظات الجنوبية والشرقية صنعاء - سبأ:





التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء القياديين في الحراك الجنوبي السلمي المشارك بمؤتمر الحوار الوطني وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق والدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية أحمد القُنع.







جرى خلال اللقاء الوقوف على الوضع السياسي والميداني في المحافظات الجنوبية والشرقية والجزر الخاضعة للاحتلال الإماراتي، وكذا استعراض المعلومات والبيانات عن طبيعة المهام العدائية واللا أخلاقية التي يقوم به المستعمرين الجدد وسعيهم تدمير العلاقات الاجتماعية والقبلية والصلة بين مواطني هذه المحافظات من جهة والمحافظات الأخرى من جهة .



وتدارس اللقاء كيفية التعامل مع معانات أبناء المحافظات الجنوبية من قبل حكومة الإنقاذ الوطني والعمل على نقل القضية الجنوبية ضمن العملية الحوارية مع المبعوث الأممي إلى اليمن ستيفن جريفيت .



وتطرق اللقاء إلى الممارسات السلبية التي تقوم بها دولتي الاحتلال في الجزر والمحافظات المحتلة عبر تشكيلها للمليشيات الإجرامية والسماح لها باضطهاد المواطنين والتعدي على حقوق وممتلكات الغير على ذلك النحو المدان أخلاقيا ودينيا وقانونيا.



وأكد الاجتماع أهمية بلورة رؤية موحدة لكافة الشخصيات الوطنية المناهضة للعدوان والحصار، تجاه العدوان والاحتلال والحصار ومعالجة القضية الجنوبية تحت سقف الوطن اليمني الكبير بما يخدم إستقرار اليمن في المستقبل المنظور.

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ