[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:
قام وزراء النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس والثروة السمكية محمد الزبيري والدولة نبيه أبو نشطان، بزيارة ضريح الشهيد الرئيس صالح الصماد ورفاقه في ميدان السبعين بأمانة العاصمة.
قرأوا خلالها فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهيد الصماد ورفاقه الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها إثر استهداف طيران العدوان السعودي لهم أثناء زيارة الرئيس الشهيد محافظة الحديدة في ١٩ أبريل المنصرم.
وابتهلوا إلى المولى العلي القدير أن ينزل الشهيد الصماد منزلة الشهداء وأن يجزيه عن وطنه وشعبه وأهله خير الجزاء عما بذله من جهود مخلصة وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
سبأ