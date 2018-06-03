ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.