محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد المناطق المتضررة من السيول بمديرية سنحان صنعاء - سبأ:

تفقد مدير الاشغال العامة والطرق بصنعاء الدكتور ناجي الاعوج ومدير مديرية سنحان وبني بهلول أحمد طاهر نهشل المناطق المتضررة من السيول بالمديرية.



واطلع الاعوج ونهشل على حجم الأضرار التي خلفتها سيول الامطار الغزيرة بمنطقتي الفروسية والوحدة بسنحان.. مستمعين من المواطنين إلى شرح حول ما تعرضت له عدد من المنازل من ضرر جراء تدفق السيول بداخلها.



ووجها بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية العاجلة لفتح ممرات ومعابر لخروج المياه الراكدة من عدد من الشوارع وشفط المياه المتراكمة بداخل المنازل.



وأشارا إلى اهتمام ومتابعة قيادة المحافظة المستمرة لإيجاد الحلول المناسبة للتخفيف من وطأة الاضرار التي خلفتها السيول ووضع الاحتياطات والمعالجات اللازمة لتلافي تكرار ما حدث مستقبلا.

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ