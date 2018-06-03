محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمسية رمضانية في مديرية شبام كوكبان بالمحويت إحياء لذكری استشهاد الإمام علي المحويت - سبأ:

نظمت الوحدة الثقافية لأنصار الله بمديرية شبام كوكبان بمحافظة المحويت أمسية رمضانية إحياء لذكری استشهاد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.



وفي الأمسية التي حضرها مدير عام المديريه ناشر حامس قبول والعلماء ومسئولي السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية.. ألقيت كلمات أكدت على ضرورة المضي قدما في النهج العظيم الذي رسمه الإمام علي عليه السلام في مواجهة الهجمة الشرسة التي يسعى الأعداء من خلالها لطمس الهوية الإيمانية وترسيخ مفاهيم الخنوع والاستسلام.



وشدد المشاركون على ضرورة استلهام الدروس والعبر من المواقف العظيمة التي سطرها الإمام علي عليه السلام خلال حياته في مواجهة الطغاة والمستكبرين.



وأكد مدير عام المديريه على ضرورة التحرك الجاد والواعي للتصدي للعدوان ومرتزقته بكل الطرق المشروعة والممكنة وعدم التخاذل والتنصل عن المسؤولية.



فيما أشارت كلمات علماء المديرية إلى أن اليمن منتصر لا محالة من واقع مظلوميته ووعد الله بنصر المستضعفين من عباده كما حصل في معركة بدر الكبرى التي نصر الله فيها نبيه والمؤمنين معه رغم فارق العدد والعدة بينهم وبين ما كان يمتلكه أعداؤهم من كفار قريش..



واستعرض القطاع الثقافي في المديرية عظمة المناسبة في تاريخ الامة وعبر الاجيال المتوالية لما لها من دلائل ومرتكزات أساسيه في تصحيح مسار الامة للمضي في النهج الرباني القويم.



وتناولت كلمات المشاركين مواضيع عدة أهمها رفد الجبهات بالمال والرجال وأهمية شهر رمضان من حيث البذل والعطاء.



تخلل الامسيه عدد من المشاركات الانشاديه وقصائد الشعر عبرت عن عظمة أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه وسيره حياته وجهاده.

سبأ [03/يونيو/2018]سبأ