مايو يحافظ على وصافة دورة ألعاب الشهيد عبد الغني لكرة السلة

صنعاء - سبأ:

حافظ فريق 22 مايو على وصافة دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة السلة بفوزه على منتخب الأمانة للناشئين بنتيجة 70 مقابل 56 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة الرواد بالنادي الأهلي بصنعاء.



تمكن مايو من كسب نتيجة الربع الأول لمصلحته بواقع 19 / 8 والربع الثاني 15 / 9, قبل أن يتمكن منتخب الأمانة من احرز نتيجة الربع الثالث والرابع لمصلحته بواقع 19 / 14 و 22 / 20.



إلى ذلك تأهل فريقا جمعية المكفوفين وفتيات النادي الأهلي إلى نصف نهائي المسابقة الثقافية التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني والذي يشمل مسابقات في القرآن الكريم وسؤال الجمهور وإبراز المواهب وجوائز الصندوق.



جاء تأهل المكفوفين إلى هذا الدور عقب تجاوزه زهرات كنوز اليمن بنتيجة 25 درجة مقابل 15, وبذات النتيجة تأهل فريق فتيات النادي على حساب رابطة النادي الأهلي.



وتقام منافسات نصف نهائي المسابقة مساء اليوم بإقامة لقائين، حيث يتسابق فريقا رفع الأثقال مع جمعية الكفوفين ويتنافس فريق الأعلام الرياضي أمام فتيات النادي.

[03/يونيو/2018]سبأ