ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 09:39:41م
رئيس المجلس السياسي يحضر اختتام ورشة الشهيد الرئيس الصماد لقيادات وزارة الدفاع
حضر الأخ مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بصنعاء حفل اختتام ورشة الشهيد الرئيس صالح علي الصماد، التخصصية التي نظمتها قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعدد من القادة العسكريين.
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
آخر الأخبار:
أمسية رمضانية بسنحان وبلاد الروس إحياء لأربعينية الشهيد الصماد
أمسية رمضانية بيريم إب لرفد جبهة الساحل بالمقاتلين
تطهير منطقة الطائف جنوب الدريهمي ومصرع وإصابة عشرات الغزاة والمرتزقة
فرسان الكلية الحربية يحرزون بطولة الوحدة للفروسية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
مايو يحافظ على وصافة دورة ألعاب الشهيد عبد الغني لكرة السلة
[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ:

حافظ فريق 22 مايو على وصافة دورة ألعاب الشهيد عبد العزيز عبد الغني لكرة السلة بفوزه على منتخب الأمانة للناشئين بنتيجة 70 مقابل 56 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة الرواد بالنادي الأهلي بصنعاء.


تمكن مايو من كسب نتيجة الربع الأول لمصلحته بواقع 19 / 8 والربع الثاني 15 / 9, قبل أن يتمكن منتخب الأمانة من احرز نتيجة الربع الثالث والرابع لمصلحته بواقع 19 / 14 و 22 / 20.

إلى ذلك تأهل فريقا جمعية المكفوفين وفتيات النادي الأهلي إلى نصف نهائي المسابقة الثقافية التي ينظمها النادي الأهلي بصنعاء ضمن البرنامج الثقافي الرمضاني والذي يشمل مسابقات في القرآن الكريم وسؤال الجمهور وإبراز المواهب وجوائز الصندوق.

جاء تأهل المكفوفين إلى هذا الدور عقب تجاوزه زهرات كنوز اليمن بنتيجة 25 درجة مقابل 15, وبذات النتيجة تأهل فريق فتيات النادي على حساب رابطة النادي الأهلي.

وتقام منافسات نصف نهائي المسابقة مساء اليوم بإقامة لقائين، حيث يتسابق فريقا رفع الأثقال مع جمعية الكفوفين ويتنافس فريق الأعلام الرياضي أمام فتيات النادي.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
فرسان الكلية الحربية يحرزون بطولة الوحدة للفروسية
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
الرومانية هاليب تتأهل الى الدور الرابع في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
غدا الأحد اختتام منافسات بطولة الوحدة للفروسية قفز الحواجز
اليرموك يفوز على النقل ويكمل عقد الفرق المتأهلة لنصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني
الصربي ديوكوفيتش يتأهل لدور الـ16 ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس
منتخب الشرطة والجيش يتوج بلقب بطولة الوحدة للقدم السباعية
السعيدي يتوج بلقب بطولة فردي الأشبال لكرة الطاولة
تأهل مايو إلى نصف نهائي دورة ألعاب الشهيد عبد الغني
شذان يتوج بلقب بطولة الوحدة للفروسية للناشئين ضمن ملتقى الوحدة الرمضاني
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 15 غارة على مديرية التحيتا بالحديدة
[03/يونيو/2018]
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
[03/يونيو/2018]
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
[03/يونيو/2018]
لقاء قبلي بذمار يناقش سبل دعم جبهة الساحل الغربي
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by