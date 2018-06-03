مجلس ادارة مؤسسة الإسمنت يناقش أوضاع المؤسسة والجهود القائمة لاستعادة دورها الاقتصادي

صنعاء - سبأ:

ناقش مجلس ادارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق إسمنت في اجتماعه الذي عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اوضاع المؤسسة والجهود القائمة لتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها والمصانع التابعة لها واستعادة دورها الانتاجي والتنموي .





واطلع الاجتماع على عدد من الموضوعات المقدمة من قبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاخ قاسم الوادعي ، عن ابرز الصعوبات التي تواجهها المؤسسة وما تم تحقيقه من خطوات ايجابية خلال الفترة القليلة المنصرمة تمثل في اعادة تشغيل مصانع الإسمنت الثلاثة التابعين للمؤسسة وانعكاس ذلك على معالجة اوضاع الموظفين ومعاودة النشاط الانتاجي لها والمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية من مادة الإسمنت لأغراض البناء والتنمية ..

مشيرا الى حاجة المؤسسة في هذه الفترة الى المزيد من التعاون والإسناد الحكومي للمؤسسة ومصانعها بما يعينها على مواصلة نشاطها الانتاجي وتأكيد قدرتها التنافسية مع المنتجات المماثلة المحلية والمستوردة ..

مستعرضا جملة من الاجراءات المقترحة بجوانبها المادية والإجرائية المطلوبه لتسهيل نشاط المؤسسة بما ينسجم مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا بفعل العدوان السعودي الاماراتي والحصار الجائر .



واكد المجلس على الاهمية الكبيرة التي تمثلها المؤسسة في الخارطة الإنتاجية والتنموية ودعمه وإسناده لكافة الجهود والبرامج التطويرية لنشاطها في تجاه استعادة نشاطها الاقتصادي الحيوي والوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وللغير ..

وشدد على اهمية اعداد المؤسسة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والهيئة العامة للمعادن والمساحة الجيولوجية ، خارطة استثمارية لصناعة الإسمنت على مستوى الجمهورية وعدم الاقتصار على مناطق بعينها بما ينسجم والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في هذا المجال .



واقر مجلس الادارة عددا من الاجراءات المعززة لنشاط المؤسسة الانتاجي والتسويقي للفترة المقبلة بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة بنشاط المؤسسة .

[03/يونيو/2018]سبأ