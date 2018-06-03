محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القائم بأعمال رئيس هيئة حماية البيئة يتفقد أداء فرق التوعوية بحملة مكافحة الكوليرا صنعاء - سبأ :

تفقد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي اليوم سير العمل التوعوي للحملة البيئية لمكافحة الكوليرا التي تنظمها على مدى نصف شهر وزارة المياه والبيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري وأمانة العاصمة .



تستهدف الحملة كمرحلة أولى ست مديريات بأمانة العاصمة تشمل بني الحارث، الثورة، معين، السبعين، الوحدة والتحرير.



حيث اطلع الغزالي على مستوى أداء فرق التوعية العاملة ضمن الحملة والبالغ قوامها 60 كادرا.



وقدم منسق التوعية في الحملة يحيى الإرياني شرحا عن مستوى الأداء لفرق التوعية والجهود المبذولة في نشر الثقافة البيئية ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول خطورة الوباء والإجراءات اللازمة للوقاية منه والحد من انتشاره .



وأشار الإرياني إلى أن فرق التوعية انتشرت خلال الست الأيام المنصرمة من الحملة في أربع مديريات و 49 حي و303 حارات وتجمع سكاني، وتم خلالها توزيع 16 ألف و144 بروشور توعوي إضافة إلى تعليق 47 لافته.



وأوضح منسق التوعية أن فرق التوعية تمكنت من تنظيم 400 لقاء مع مجموعات من المواطنين والأحياء المكتظة بالسكان.



وقد أشاد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة بمستوى أداء فرق التوعية وما حققته من خطوات إيجابية على صعيد نشر الثقافة البيئية.. مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف النزول الميداني للمديريات والأحياء المستهدفة وبما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة من الحملة.



سبـأ [03/يونيو/2018]سبـأ