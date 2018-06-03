محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر بالدفاع: عمليات نوعية تكبد العدو ومرتزقته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد صنعاء - سبأ :

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على عدد من المواقع كبدت العدو ومرتزقته عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر عسكري بوزارة الدفاع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف واسع للجنود السعوديين ومرتزقتهم شرق جبل الشبكة قبالة الخوبة بجيزان.



وأكد المصدر سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والسعودي ومرتزقته خلال التصدي للزحف.. لافتا إلى أنه تم كسر زحف قبالة دخان وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات كما استسلم عدد منهم وتم خلال الزحف تدمير دبابة وطقم.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية نوعية في جبهة الوزاعية في باتجاه مواقع العدو في التبة السوداء والمواقع المجاورة وقرية العريش وشمال وشرق مفرق الوازعية.



ولفت المصدر إلى أن العملية بدأت بتمشيط صاروخي ومدفعي وتكتيك عسكري مكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من الوصول إلى عمق تواجد العدو وتدمير تحصيناته بعد اجتياز خطوطه الدفاعية وتدمير المواقع المستهدفة والسيطرة النارية على خطوط الإمداد .



وبين المصدر أن العملية النوعية في الوازعية كبدت العدو عشرات القتلى والجرحى وتدمير آلية عسكرية واغتنام آليات عسكرية وعتاد.. مشيرا إلى أن طيران العدوان فشل في إسناد الغزاة والمرتزقة رغم كثافة الغارات وتحليق الطيران الاستطلاعي.



وفي عسير نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية هجوم تكتيكي على مواقع العدو قبالة منفذ علب وطهروا عدد من التباب والمواقع الاستراتيجية وتكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات بالإضافة إلى خسارته للمواقع التي كان يتمركز فيها.



كما أكد المصدر أن الساعات القادمة ستشهد عمليات نوعية ستكون كفيلة بتغيير المعادلة التي سعى العدو بكل قواته إلى تحويلها إلى واقع جديد.

سبـأ [03/يونيو/2018]سبـأ