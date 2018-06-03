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اجتماع للجنة المدفوعات برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية
[03/يونيو/2018]
صنعاء - سبأ :

عقدت لجنة المدفوعات إجتماع لها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.


وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة عبدالاله شيبان ووكيل وزارة المالية المساعد أحمد حجر، ووكيل البنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي، ورئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد، وأعضاء لجنة المدفوعات، تقرير إنجاز اللجنة لمهمها الاقتصادية، وآلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن لجنة المدفوعات انطلقت في عملها وفق أهداف وطنية جراء استمرار العدوان والحصار والحرب الاقتصادية والتي منها نقل البنك المركزي إلى عدن، والتهديدات التي تتعرض لهل العملة الوطنية.

وأشار إلى النجاحات التي حققتها لجنة المدفوعات في الاستقرار النسبي لأسعار الصرف، وتوفير السلع الضرورية بكميات تكفي لاحتياجات السوق المحلية.

ولفت الدكتور مقبولي إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مضاعفة الجهود، واعتماد البدائل الممكنة لمواجهة مخططات العدوان وحربه الاقتصادية التي تستهدف تدمير مقومات الاقتصاد الوطني.

وقال" إن وزارة المالية والمؤسسات النقدية تعمل جاهدة على تعزيز كفاءة العمل المالي والمصرفي، والمحافظة على أسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية التي تمس معيشة المواطنين".

وشدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية، على ضرورة اضطلاع البنك المركزي بدوره الرقابي على المصارف والبنوك، وضمان التزامها بمعايير التداول النقدي والإجراءات البنكية والمصرفية الصحيحة.

حضر الإجتماع مستشار وزير المالية عبدالغني المعافا، ورئيس المكتب الفني بوزارة المالية طارق الشرفي.

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