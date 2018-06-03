الجنيد : الحديدة قلب اليمن النابض وسيدافع عنها الشعب اليمني بكل بسالة

الحديدة - سبأ :

أكد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات محمود الجنيد أن العدوان لم يستطع خلال ثلاث سنوات أن يكسر إرادة اليمنيين، فلجأ إلى كافة الأساليب في محاولة لتركيعهم سواء بالقتل والتدمير أو الحصار والتجويع.

[03/يونيو/2018]وأشاد الجنيد في اجتماع للمكتب التنفيذي بمحافظة الحديدة بدور أبناء الحديدة في التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والسلاح باعتبار أن هذه هي معركة كافة أبناء الشعب اليمني .. لافتاً إلى أن محاولات العدوان خلق انتصارات وهمية باءت بالفشل.وقال " إن محافظة الحديدة هي قلب اليمن النابض وشريان حياة سيدافع عنها كافة أبناء الشعب اليمني بكل بسالة وهو ما تجلى في التوافد الكبير لأبناء اليمن إلى الجبهات وخاصة في الساحل الغربي ".وأكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات أن الساحل الغربي، سيكون مقبرة للغزاة والمرتزقة ورسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب اليمني لن يتخلى عن أرضه مهما كانت التحديات .. مشيداً بالصمود والتلاحم الأسطوري للشعب اليمني، واستبساله في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة والمحتلين.ولفت أن العدوان رغم الآلة الحربية التي يمتلكها فشل في إخضاع الشعب اليمني وأن رهانه اليوم على معركة الساحل رهان خاسر نتيجة الصمود الأسطوري لليمنيين.وثمن الجنيد مواقف أبناء تهامة في التصدي للعدوان ومشاركتهم الفاعلة والكبيرة في هذه المعركة المصيرية.سبـأ