محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير الصحة يتفقد مستوى الخدمات الطبية بهيئة مستشفى 26 سبتمبر بمتنه صنعاء - سبأ :

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم مستوى الخدمات الطبية والعلاجية بهيئة مستشفى 26 سبتمبر بمتنه محافظة صنعاء .



واطلع الوزير المتوكل خلال زيارته لأقسام الباطنية رجال ونساء والعناية والعمليات والجراحة وعيادات الأطفال والعيون والجلد والتغذية والطوارئ على سير العمل في المستشفى، واستمع من رئيس الهيئة خالد المطري ونائبه الدكتور محمد الهادي إلى شرح حول احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والأدوية والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمستشفى.



وأشاد الدكتور المتوكل بمستوى الخدمات الطبية بالمستشفى والكوادر العاملة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .. مبينا أن الوزارة ستقدم دعم للمستشفى بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالشكل المطلوب.



وأكد أهمية تكاتف جهود الجميع من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية في المستشفى كونه يعتبر من أكبر المستشفيات بمحافظة صنعاء .. داعيا قيادة الهيئة إلى عمل خطة نوعية تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية وتطويرها للفترة القادمة .



وطالب منظمة اليونيسيف إلى دعم أقسام النساء والولادة والأطفال والحضانة .. كما دعا المنظمات الدولية بدعم المستشفى وتأهيلية ليقوم بدوره في خدمة أبناء المديرية والمناطق المجاورة لها .



وأكد الدكتور المتوكل أهمية استمرار القطاع الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين .. حاثا العاملين والأطباء على بذل جهود أكبر لتجاوز الصعوبات التي تعيق الأداء جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب استمرار العدوان والحصار .



كما حث قيادة هيئة المستشفى على الاهتمام بالكادر الصحي بما يمكنه من القيام بدوره تجاه المرضى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

سبـأ [03/يونيو/2018]سبـأ