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الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
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الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
[03/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة .



 وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها ، أن الأجواء ستكون في تلك المناطق صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر ،  وغائمة جزئياً إلى غائمة خلال فترتي الظهيرة والمساء حيث تتشكل السحب الركامية التى قد يرافقها هطول أمطار .



وأشار المركز إلى أن الأمطار قد تمتد إلى أجزاء من محافظات البيضاء ، لحج و الضالع . منبهاً الموطنين وسائقي المركبات بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية وعدم التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول .



وذكر المركز أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية ، فيما ستكون غائمة إلى مغبرة على السواحل الجنوبية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 12 – 22 عقدة .



 ووفقاً للنشرة ستكون الأجواء في السواحل الغربية غائمة جزئياً إلى غائمة مع أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 7 ـ 17 عقدة ، فيما ستكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئياً حارة بوجه عام قد تتعدى درجات الحرارة العظمي في بعض المناطق الـ 44 درجة مئوية .



 وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار ، داعياً  إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة حفاظا على صحتهم  .
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