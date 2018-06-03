الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية [03/يونيو/2018] صنعاء - سبأ:



توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل السحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة .







وأوضح المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها ، أن الأجواء ستكون في تلك المناطق صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر ، وغائمة جزئياً إلى غائمة خلال فترتي الظهيرة والمساء حيث تتشكل السحب الركامية التى قد يرافقها هطول أمطار .







وأشار المركز إلى أن الأمطار قد تمتد إلى أجزاء من محافظات البيضاء ، لحج و الضالع . منبهاً الموطنين وسائقي المركبات بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية وعدم التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول .







وذكر المركز أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية ، فيما ستكون غائمة إلى مغبرة على السواحل الجنوبية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها من 12 – 22 عقدة .







ووفقاً للنشرة ستكون الأجواء في السواحل الغربية غائمة جزئياً إلى غائمة مع أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها من 7 ـ 17 عقدة ، فيما ستكون الأجواء في المناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئياً حارة بوجه عام قد تتعدى درجات الحرارة العظمي في بعض المناطق الـ 44 درجة مئوية .







وحذر المواطنين في المناطق الصحراوية من ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار ، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة حفاظا على صحتهم .









