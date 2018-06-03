ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 05:37:29م
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف و نائب وزير الخارجية حسين العزي اليوم بصنعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
آخر الأخبار:
الجنيد : الحديدة قلب اليمن النابض وسيدافع عنها الشعب اليمني بكل بسالة
وزير الصحة يتفقد مستوى الخدمات الطبية بهيئة مستشفى 26 سبتمبر بمتنه
الجنيد يزور المرابطين بجبهات الساحل الغربي وموقع استشهاد الصماد بالحديدة
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأممي مارتن غريفيث
[03/يونيو/2018]  صنعاء - سبا:

التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف و نائب وزير الخارجية حسين العزي اليوم بصنعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث .



 في اللقاء أوضح وزير الخارجية أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني قد أبلغا المبعوث الخاص في زيارته الأولى دعمهما للمساعي الحميدة للوصول إلى تسوية سياسية سلمية لوقف العدوان .



    وأكد أن دول العدوان عمدت إلى تعطيل أي مساعٍ للسلام من خلال ممارسة جميع أشكال الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان ومنها اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد ، والتصعيد العسكري الأخير في الساحل الغربي وبشكل يهدف إلى زيادة معاناة المواطن اليمني من خلال مضاعفة الحصار .



       ولفت الوزير شرف إلى أن الحل السياسي السلمي هو خيار الشعب نحو السلام المستدام ، وقال : " إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام، فاليد القادرة على الدفاع عن الوطن ومحاربة العدوان قادرة على مد يد السلام إذا كان سيوصل إلى إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحصار الشامل المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015م"  .



 فيما أشار نائب وزير الخارجية إلى أن الشعب اليمني يتعرض منذ أربع سنوات لعدوان عسكري غاشم تم فيه استخدام كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً .



وأكد حسين العزي أن يد السلام ما تزال ممدودة طالما سيكون سلام عادل ومُشرف قائم على أساس الاحترام بين دول الجوار .



       بدوره أكد المبعوث الخاص مارتن غريفيث ، أنه لا يوجد حل عسكري وأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد والذي سيساهم في إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني .



 ولفت إلى أنه في إطار وضع ملامح خطة عمل متكاملة للتسوية السياسية السلمية في اليمن التي يأمل بدئها في القريب العاجل, خاصة وأن هناك تفهم إقليمي و دولي بأن الحل للمعضلة اليمنية ممكن جداً ولن يمر إلا عبر الحل السياسي.



   حضر اللقاء نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم ومديرة مكتب المبعوث الخاص بصنعاء نيقولا ديفيز و المساعد الخاص للمبعوث الخاص إمانويل بارغ والمستشار بمكتب المبعوث الخاص أحمد بدوي ودائرة مكتب الوزير الدكتور طارق مطهر  و مستشار نائب وزير الخارجية  أحمد العماد ورئيس دائرة المراسم عبدالغني السعيدي و نائب رئيس دائرة مكتب الوزير سلوى الرفاعي .




سبأ
  المزيد من (محلي)
الجنيد : الحديدة قلب اليمن النابض وسيدافع عنها الشعب اليمني بكل بسالة
وزير الصحة يتفقد مستوى الخدمات الطبية بهيئة مستشفى 26 سبتمبر بمتنه
الجنيد يزور المرابطين بجبهات الساحل الغربي وموقع استشهاد الصماد بالحديدة
الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في عصيفرة بتعز
رش ومكافحة الحشرات الناقلة للكوليرا في مديرية جبل المحويت
عملية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب بعسير
مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان
أمسية رمضانية في ملحان بالمحويت لإحياء أربعينية الشهيد الصماد
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
[03/يونيو/2018]
إصابة طفلة ووالدها وتضرر الممتلكات بقصف سعودي على صعدة وغارات على الحديدة وصنعاء
[03/يونيو/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على مطار الحديدة
[03/يونيو/2018]
لقاء قبلي بذمار يناقش سبل دعم جبهة الساحل الغربي
[03/يونيو/2018]
إصابة خمسة مواطنين بينهم طفلة بقصف سعودي على مناطق متفرقة بصعدة
[03/يونيو/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by