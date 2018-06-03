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استشهاد تسعة مواطنين بغارة على منزل مواطن بمدينة باقم في صعدة
[03/يونيو/2018] صعدة - سبأ:
استشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون بغارة شنها طيران العدوان الأمريكي السعوديعلى مدينة باقم بمحافظة صعدة.
وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل مواطن في منطقة العشة بمدينة باقم، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين .
واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف منازل المواطنين والأحياء السكنية والمزارع والطرقات والمنشآت العامة والخاصة في ظل صمت دولي مخز ومعيب.
سبأ