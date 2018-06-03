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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 04:30:01م
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  محلي
رش ومكافحة الحشرات الناقلة للكوليرا في مديرية جبل المحويت
[03/يونيو/2018] المحويت - سبأ:
نفذ فريق فني متخصص من وقاية النباتات اليوم عملية رش ضبابي للحشرات الناقلة لمرض الكوليرا في الكرفان المائي بمنطقة نعمان بمديرية جبل المحويت.

و تتضمن المكافحة كلورة المياه في الكرفان من قبل المختصين في الإدارة العامة لمياه الريف بالمحافظة .

وأوضح مدير عام النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالله السياني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية الرش والكلورة تأتي في إطار التدابير التي تنفذها وزارتي الزراعة والمياه في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات للحد من انتشار وباء الكوليرا وغيرها من الأمراض التي تهدد صحة المواطنين.


سبأ
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