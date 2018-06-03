مصرع 7 أشخاص بسبب صواعق وسيول في 5 محافظات إيرانية [03/يونيو/2018] طهران- سبأ: لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم إثر الصواعق الرعدية خلال الـ48 الساعة الماضية، وحدوث سيول في 5 محافظات إيرانية.



وقال رئيس منظمة الإمداد والاغاثة الايرانية مرتضى سليمي في حديث لوكالة أنباء (فارس) الايرانية: إن الصواعق الرعدية والسيول شملت 5 محافظات، (أذربيجان الغربية) و(أذربيجان الشرقية) و(اردبيل) (شمال غرب) و(ايلام) (غرب) و(مركزي) (وسط)، وتم اجراء عمليات اغاثة في 10 مدن وقرى.



وأُعلن عن مصرع 7 اشخاص، 6 منهم إثر الصواعق الرعدية في طهران و(همدان) و(لرستان) فيما لقي السابع مصرعه بسبب تهدم بيت قديم في محافظة (أذربيجان الشرقية).. مؤكدا توفير مساكن مؤقتة لعدد كبير من المتضررين من هذه الكوارث.







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