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آخر تحديث: الأحد، 03 - يونيو - 2018 الساعة 04:30:01م
مصرع وإصابة عدد من جنود العدو و المرتزقة بكسر زحفين لهم في جيزان
كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية فجر اليوم زحفين للجيش السعودي ومرتزقته في جيزان .
ماتيس:مساعدة بيونج يانج تتوقف على خطوة لا رجعة فيها لنزع السلاح النووي
أكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الأحد أن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.
يمن موبايل تعلن أرباح المساهمين للعام الماضي بواقع 30 بالمائة
أعلنت شركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم، أرباح المساهمين للعام الماضي بنسبة30 بالمائة كأعلى نسبة أرباح.. مبينة أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء توزيع الأرباح الأسبوع القادم، حيث تبلغ نسبة ربح السهم الواحد 150 ريال.
المحاقري يحرز بطولة فردي الناشئين لكرة الطاولة (مصحح)
أحرز اللاعب بشير المحاقري لقب بطولة فردي الناشئين ال 18 لكرة الطاولة على كأس الرئيس الشهيد الصماد وإحتفاء بالعيد الوطني ال 28 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
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  عربي ودولي
مصرع 7 أشخاص بسبب صواعق وسيول في 5 محافظات إيرانية
[03/يونيو/2018] طهران- سبأ: لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم إثر الصواعق الرعدية خلال الـ48 الساعة الماضية، وحدوث سيول في 5 محافظات إيرانية.

وقال رئيس منظمة الإمداد والاغاثة الايرانية مرتضى سليمي في حديث لوكالة أنباء (فارس) الايرانية: إن الصواعق الرعدية والسيول شملت 5 محافظات، (أذربيجان الغربية) و(أذربيجان الشرقية) و(اردبيل) (شمال غرب) و(ايلام) (غرب) و(مركزي) (وسط)، وتم اجراء عمليات اغاثة في 10 مدن وقرى.

وأُعلن عن مصرع 7 اشخاص، 6 منهم إثر الصواعق الرعدية في طهران و(همدان) و(لرستان) فيما لقي السابع مصرعه بسبب تهدم بيت قديم في محافظة (أذربيجان الشرقية).. مؤكدا توفير مساكن مؤقتة لعدد كبير من المتضررين من هذه الكوارث.



سبأ
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